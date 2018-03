Na Geens moet ook Peeters zich erover buigen Is 'Blind Getrouwd' nu wettelijk of niet? 03 maart 2018

Voor het college van procureurs-generaal zijn de huwelijken uit 'Blind Getrouwd' geen probleem. Justitieminister Koen Geens (CD&V) kreeg in de Kamer vragen over het VTM-programma, waarin koppels trouwen zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben. Geens zei toen dat dat "een fout beeld kan geven van het burgerlijk huwelijk. Dat is geen zoekinstelling of testfase." Hij vroeg advies aan het college van procureurs-generaal. Dat heeft nu dus beslist dat de huwelijken niet geannuleerd moeten worden, maar er moet wél gecontroleerd worden of de wet op de exploitatie van huwelijksbureaus uit 1993 gerespecteerd wordt. VTM zou dan het huwelijksbureau zijn. Om dat na te gaan, verhuist het dossier naar minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V). Hij moet beslissen of de huwelijken wettelijk zijn. (KAV)

