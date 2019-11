Exclusief voor abonnees Na Forza Ninove is daar Forza Aalst 09 november 2019

Na Forza Ninove is er nu ook Forza Aalst. Michel Van Brempt - die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen haalde voor Vlaams Belang - start een nieuwe beweging op. "Aalsters, Vlaams, identitair en sociaal, daar staat Forza Aalst voor. Sociaal in de betekenis van: elke Aalstenaar, iedere bewoner van onze stad, die leeft zoals ons. Ik wil mensen samenbrengen rond die ideeën. Het is voorlopig een beweging, geen partij. Ik blijf lid van Vlaams Belang, al ben ik wel uit de Aalsterse Vlaams Belang-afdeling gestapt", zegt hij. Waarom hij dat doet? "Om Aalst te redden", aldus Van Brempt. En ook: om de macht van de gevestigde waarden te breken.De komende vijf jaar hoopt hij Forza Aalst uit te bouwen om klaar te zijn voor de verkiezingen van 2024.

