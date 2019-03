Na Football Leaks: UEFA viseert Man City 08 maart 2019

De UEFA opent een formeel onderzoek naar Manchester City wegens mogelijke inbreuken tegen de Financial Fair Play-regels. De Europese voetbalbond onthoudt zich van elk commentaar zolang ze de zaak bestudeert. Aanleiding van het onderzoek zijn de beschuldigingen die aan het licht werden gebracht in de Football Leaks- reeks in 'Der Spiegel'. Volgens City gebeurde dat op basis van gestolen e-mails. Die waren redelijk compromitterend voor City. Alle achterpoortjes die de clubleiders gebruikten om de regelgeving te omzeilen lagen zo op straat - onder andere opgepompte sponsorcontracten met geld afkomstig van de staat in de Verenigde Arabische Emiraten. In het ergste geval riskeert de Engelse kampioen een uitsluiting uit de Europese competities. (KTH)

