Na fatale uithuiszetting 8 politiemensen met dood bedreigd 30 juni 2020

Op een publieke pagina op sociale media zijn afgelopen weekend de namen bekendgemaakt van de acht politiemensen die in 2018 aanwezig waren bij de uithuiszetting en dood van Lamine Bangoura (27) in Roeselare. De acht, die door de raadkamer niet vervolgd worden, kregen vervolgens doodsbedreigingen. "Je zal gerechtigheid krijgen, broer. Alle mensen die jou doodden, zullen ook sterven, één na één", stond er te lezen. "We begrijpen dat familie en vrienden van Lamine Bangoura zich niet kunnen vinden in de beslissing van de raadkamer", zegt hoofdcommissaris Curd Neyrinck van de politiezone RIHO. "In dit bijzonder pijnlijk en delicaat dossier zijn alleen maar verliezers. We leven echter in een rechtsstaat, waarin niet toegelaten is wat nu op sociale media te lezen valt. Daarom hebben we een proces-verbaal opgesteld dat straks overgemaakt wordt aan het parket."

