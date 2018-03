Na evenaring record Air Jordan King James lonkt naar de troon 30 maart 2018

Voor de 866ste keer op rij scoorde LeBron James maandagnacht op zijn minst 10 punten in de NBA. Een evenaring van het record van Michael Jordan. Nu King James aan zijn vijftiende seizoen toe is - Air Jordan sloot in 2003 zijn carrière af met 15 dienstjaren op zijn teller - laait het debat weer op: wie van de twee grootheden is nu écht de beste aller tijden. Een onmogelijke discussie, zeker als je naar hun statistieken kijkt. (VH)

