Na Esch wacht trip naar Oostblok voor Racing Genk 24 juli 2018

00u00 0

Racing Genk start donderdag al in de tweede voorronde van de Europa League tegen het Luxemburgse Fola Esch. Een hapklare brok, maar dat geldt al minder voor de mogelijke volgende tegenstander. Genk komt in dat geval uit tegen het Poolse Lech Poznan of het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk. Beide clubs eindigden in hun competitie als derde. Zulte Waregem houdt een nare herinnering over aan Soligorsk, dat in het seizoen 2014-2015 in de derde voorronde Europees te sterk bleek. (BF)