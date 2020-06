Exclusief voor abonnees Na één maand kunnen 2,5 miljoen Vlamingen weer verbonden zijn 04 juni 2020

Stel dat iedereen vanaf maandag maximaal gebruikmaakt van de toegestane 10 contacten buiten z'n gezin, dan is binnen de kortste keren iedereen weer met elkaar verbonden. Dat zegt wiskundeprofessor Dirk Huylebrouck, beter bekend als 'Professor Pi'. "Een gezin van vier van wie iedereen telkens afspreekt met tien anderen die eveneens allemaal tot een gezin van vier behoren: dat leidt in één maand tijd tot meer dan 2,5 miljoen contacten. Het is een typisch voorbeeld van exponentiële groei. Maar omdat we in de praktijk niet telkens voor allemaal andere mensen zullen kiezen, zal het zo'n vaart wel niet lopen." (SPK)