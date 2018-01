Na een jaar lage-emissiezone: 97,5% schone auto's in 't Stad 31 januari 2018

Eén jaar na de invoering van de lage-emissiezone blikt het Antwerpse stadsbestuur tevreden terug. Sinds 1 februari 2017 mogen voertuigen op benzine, aardgas of lpg alleen de binnenstad in als ze voldoende schone motoren hebben. Van de wagens die Antwerpen binnenrijden is 97,5 procent conform de Vlaamse toelatingsvoorwaarden. Voor de invoering lag dat percentage nog op 85.