Na droge zomer: 6 op 10 ook nu nog spaarzaam met water 22 maart 2019

Eén op de twee Vlamingen maakt zich zorgen om mogelijke waterschaarste in de toekomst. Dat blijkt uit een peiling van ontwikkelingsorganisatie Join For Water. Zij wil ons actief doen nadenken over waterverbruik - zeker na de uitzonderlijk warme en droge zomer van vorig jaar. Liefst 84% gaf toen gehoor aan de oproep zo min mogelijk water te verbruiken. Dat uitte zich in geen auto's wassen, geen zwembaden vullen en geen gras besproeien. De maatregelen hebben hun effect niet gemist. Uit een recente bevraging bij 600 Vlamingen geeft 61% ook nu nog aan spaarzaam om te springen met leidingwater. Een hoopvol resultaat, al kan het altijd beter. "In Vlaanderen wordt nu al meer water verbruikt dan beschikbaar is. We vragen ook meer aandacht voor indirect verbruik, door te letten op welke kleding en voeding we kopen." Alles samen - direct en indirect - verbruikt elke Vlaming 7.400 liter water per dag. Dat is 4.000 liter meer dan het wereldwijde gemiddelde. (FT)

