Exclusief voor abonnees Na drie weken zeilen komt Greta Thunberg aan in Lissabon 04 december 2019

00u00 0

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is gisteren aangekomen in de haven van het Portugese Lissabon, na een zeiltocht van drie weken over de Atlantische Oceaan. Thunberg vertrok op 13 november vanuit New York, waar ze een lift kreeg op een catamaran. In Lissabon werd de klimaatactiviste opgewacht door honderden zingende supporters met spandoeken. Over enkele dagen neemt ze de trein naar de Spaanse hoofdstad Madrid, om daar naar de klimaatconferentie COP 25 te gaan. Thunberg heeft er al een lange reis opzitten: eerst was ze vanuit Groot-Brittannië naar Chili gezeild, waar de klimaattop eerst zou plaatsvinden.

