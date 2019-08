Exclusief voor abonnees Na drie weken ellende mogen migranten eíndelijk aan wal in Italië 22 augustus 2019

Tranen van opluchting en blije gezichten, bij de migranten die dinsdagnacht eindelijk het schip Open Arms mochten verlaten. Na bijna drie weken ronddobberen kregen de opvarenden toestemming om aan wal te gaan op het Italiaanse eiland Lampedusa. De zowat 80 migranten werden gered door een Spaanse hulporganisatie maar waren de inzet geworden van een politiek steekspel in Italië, dat eerst weigerde hen aan land te laten komen. Deze week werd de situatie erg precair aan boord, en sprongen enkelen het water in om toch maar aan wal te geraken. "Iedereen is psychisch gebroken, dit is onhoudbaar", aldus de kapitein. Een Italiaanse aanklager had dinsdag het schip bezocht en beval toen het in beslag te nemen en de opvarenden van boord te laten.

