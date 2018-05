Na drie dagen gepiep in rechtbank: "Beklaagde, kunt ú alarm soms uitschakelen?" 12 mei 2018

00u00 0

Al drie dagen lang ging in de politierechtbank van Dendermonde een alarm af, waardoor in het hele gebouw een hoge pieptoon klonk. Woensdag was het toestel getest op het waarnemen van gas, maar er liep iets fout. En dus kon niemand het ding het zwijgen opleggen. Twee beklaagden die gisteren in de rechtbank moesten verschijnen, stelden daarom voor om even naar het alarm te kijken. Het ging om technici die het mogelijk konden uitschakelen. Politierechter Peter D'hondt was het oorverdovende geluid meer dan beu en stemde toe. Hij stelde zelfs een andere zaak tijdelijk uit zodat de handige beklaagden in kwestie het alarm konden bestuderen. Geen van hen slaagde echter in hun opdracht. Pas toen D'hondt de zitting beëindigde en het weekend inzette, hield ook het alarm het voor bekeken. (KBD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN