Exclusief voor abonnees Na dood van echtgenoot Hannelore Bedert last pauze in 08 juni 2019

Zangeres Hannelore Bedert (35) last een rustpauze van onbepaalde duur in na het verlies van haar man Stijn, die in februari onverwacht overleed aan hartfalen. De artieste wil zich nu meer focussen op haar kinderen. "Het komende jaar zal ik niet op een podium staan", schrijft ze op Facebook. "Het denken aan 'anderen een mooie avond bezorgen', terwijl mijn kindjes hun mama moeten missen, krijg ik niet geplaatst in mijn hoofd. Dus ik trek me even terug. Om in alle rust andere dingen te proberen, maar ook om te schrijven, zonder druk, zonder podiumstress. Misschien tijdelijk, misschien definitief."

