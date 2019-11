Exclusief voor abonnees Na dood Priscilla vaste klant bij rechter 08 november 2019

Eén van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012 is veroordeeld tot 20 maanden cel. De jongeman - intussen 24 - rijgt de veroordelingen aan elkaar. Deze keer werd hij veroordeeld voor twee winkeldiefstallen en twee gevallen van geweld op straat. Opvallend: de rechter weigerde hem als probatievoorwaarde een cursus agressiebeheersing te laten volgen. "Het is een illusie te denken dat B. vooruitgang zou boeken door een cursus of dat de maatschappij hierdoor beschermd zou worden. Meneer B. begrijpt niet hoe men zich als een normaal persoon gedraagt. De enige manier waarop de samenleving beschermd wordt, is een effectieve celstraf." Begin december moet de man alweer verschijnen, nu voor extreme verkeersagressie. (WHW)

