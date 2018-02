Na donkere maanden: zonnige topvakantie aan kust 19 februari 2018

De toeristische sector aan zee is heel tevreden over de voorbije krokusvakantie. Hotels noteerden een bezettingsgraad van 70 tot 80 procent in de weekends en naar schatting 350.000 dagjestoeristen kwamen naar de kust. "Deze krokusvakantie is beter dan die van de vorige jaren en één van de beste in lange tijd. Nochtans is het normaal de minste van alle vier de vakanties. Veel Belgen gaan dan liever skiën", stelt Luc Deklerck van Horeca Middenkust. "Maar dit jaar was het weer een ongelooflijke meevaller. December en januari waren echt donkere, grauwe maanden. Wanneer dan eindelijk de zon tevoorschijn komt, wil iedereen maar wat graag vitamine D opdoen. De vele dagjestoeristen zorgen dan ook voor drukbezette horecazaken." Ook valentijn lokte opvallend veel klanten. "Steeds meer mensen lijken dat te vieren als een echte feestdag." (TVA)

