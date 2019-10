Na dodelijke listeriabesmetting in Nederland: 25.000 pakjes rosbief uit Aldi-rekken Marc Coppens

05 oktober 2019

00u00 0 De Krant Aldi haalt 25.000 pakjes rosbief uit de rekken en magazijnen, nadat de voorbije twee jaar in Nederland drie mensen en een ongeboren kind zijn bezweken aan een listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. De Aldi-rosbief in België wordt in hetzelfde bedrijf geproduceerd, al werden in ons land geen besmettingen gemeld. Volgens onderzoekscentrum Sciensano worden bij ons elk jaar 75 tot 80 listeriabesmettingen geconstateerd.

Wat is er aan de hand?

Door een listeriabesmetting in producten van vleeswarenbedrijf Offerman zijn in Nederland drie mensen overleden en kreeg één vrouw een miskraam. De vleeswaren kwamen uit de fabriek in Aalsmeer en zijn inmiddels teruggeroepen uit de Nederlandse filialen van Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie. Offerman valt onder het Belgische Ter Beke, een beursgenoteerd concern met 2.700 werknemers. Volgens topman Francis Kint is de besmetting bij Offerman een geïsoleerd geval. Hij ontkent dat er bij de fabriek in Aalsmeer al langer problemen waren, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt.

Waarom wordt de rosbief van Aldi België teruggeroepen?

De terugroepactie van rosbief door Aldi in België is er gekomen nadat is gebleken dat de Nederlandse vleeswarenproducent Offerman die heeft geleverd. Het gaat over gebraden rosbief van het merk Délifin, per 100 gram verpakt. "Délifin is ons merk voor charcuterie, maar de rosbief is de enige die bij Offerman wordt geproduceerd", zegt Dieter Snoeck van Aldi België. "Het is een preventieve actie, want er is nooit iets gevonden. Alle verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 13 oktober worden teruggeroepen. In totaal gaat het om 25.000 verpakkingen, waarvan een groot deel zich nog in de magazijnen bevindt. Hoeveel er al van verkocht waren, is voorlopig onduidelijk."

Wat is listeria?

Listeria monocytogenes komt van nature voor in het milieu. "De bacterie wordt voornamelijk via het voedsel overgedragen op de mens en kan dan de ziekte listeriose veroorzaken", zegt Wesley Mattheus van het referentiecentrum listeria van Sciensano. "Listeria is vooral te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten, die zonder verhitting worden gegeten. Risicoproducten zijn kaas van rauwe melk, voorverpakte gerookte vis, zoals zalm, en rauwe dierlijke producten."

Hoe vaak komen besmettingen voor?

"In ons land komen zo'n 75 tot 80 besmettingen voor per jaar", zegt Mattheus. "Bij een besmetting kan het één week tot 90 dagen duren vooraleer een infectie uitbreekt, dat maakt het erg moeilijk om de bacterie op te sporen." In de maand mei riep Delhaize nog verpakkingen terug van gerookte en gekookte eendenfilet, nadat de aanwezigheid van listeria monocytogenes werd vastgesteld. In de zomer van vorig jaar kwam het groentebedrijf Greenyard onder vuur te liggen en moesten talrijke diepvriesproducten uit de schappen worden verwijderd wegens de aanwezigheid van de listeriabacterie. "Listeria gedijt goed in koude en vochtige temperaturen. Boven de 4 graden groeit de bacterie en bij lagere temperaturen stopt de groei, maar gaat de bacterie niet dood."

Hoe gevaarlijk is een besmetting?

Jonge mensen die fit en gezond zijn, zullen vaak niet eens merken dat ze een besmetting hebben opgelopen. Zwangere vrouwen, pasgeboren baby's, ouderen en andere personen met een zwak immuunsysteem lopen dan weer een groot risico. Door een infectie tijdens de zwangerschap kan er een miskraam of vroeggeboorte optreden. Zwakkeren kunnen geconfronteerd worden met een hersenvliesontsteking, een bloedvergiftiging en maag-darminfecties. In Nederland vielen drie doden en één miskraam en moesten twintig mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook in Duitsland bezweken twee mensen na het consumeren van besmette vleeswaren.