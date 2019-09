Exclusief voor abonnees Na dodelijk ongeval: kraanbedrijf stuurt aan op vrijspraak 14 september 2019

In de rechtbank van Veurne is het proces rond het ongeval met een omgewaaide torenkraan in Nieuwpoort van start gegaan. Op 27 december 2017 viel daarbij één dodelijk slachtoffer. De weduwnaar van Sonja Schepens (73) wilde enkel bij monde van zijn advocaat reageren. "Het belangrijkste is dat dit hoofdstuk zo snel mogelijk afgesloten kan worden", zei hij. Het ziet er niet naar uit dat die hoop werkelijkheid wordt, want de zaak werd meteen uitgesteld tot 24 april volgend jaar. De beklaagden - de zaakvoerder en twee werknemers van een kraanbedrijf uit Izegem - hebben vragen bij het verslag van de parketdeskundige en willen zelf een professor aanstellen die gespecialiseerd is in de materie. Volgens de expert van het gerecht werd er gebruikgemaakt van een verkeerde kraan. Alle beklaagden, die tot 2 jaar cel riskeren, lijken voor de vrijspraak te gaan. (MMB)

