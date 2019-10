Exclusief voor abonnees Na dip weer op weg naar top 10 17 oktober 2019

Half juni van dit jaar stond David Goffin nog op de 33ste plaats van de wereldranglijst - zijn laagste ranking sinds september 2014 - maar vandaag prijkt hij, dankzij een kwartfinale op Wimbledon, zijn finale in Cincinnati en een sterke Aziatische tournee, mooi op plek veertien en zelfs op minder dan 300 ATP-punten van een toptiennotering. Met geen enkel punt meer te verdedigen en Antwerpen, Basel, Paris-Bercy, plus misschien zelfs nog de Masters op het programma, kan de Luikenaar ontspannen een poging ondernemen. Bovendien heeft hij ook in de eerste zes maanden van 2020 maar iets meer dan 300 ATP-punten te verdedigen, waardoor de top tien hem, behoudens ongelukken, quasi niet meer kan ontsnappen.

