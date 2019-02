Na demarche Bayat: Anderlecht ziet geen 'probleem Trebel' 21 februari 2019

Een makelaar die beslag laat leggen op de tegoeden van een club waar hij nog steeds spelers onder contract heeft, het is 'du jamais vu'. Mogi Bayat speelde het klaar. Vraag is hoe het nu verder moet met de spelers van Bayat bij Anderlecht. Kums, Kara en Trebel blijven hun zaakwaarnemer trouw. Meer zelfs, Trebel zei onlangs nog dat indien hij Anderlecht zou verlaten, dat dit mét Mogi Bayat zou gebeuren. Heeft Anderlecht een 'probleem Trebel'? "Helemaal niet", zegt sportief directeur Michael Verschueren. "Het is waar dat zolang 'footgate' loopt, we niet met Bayat willen onderhandelen. Maar een transfer van Trebel of één van zijn spelers is ook niet aan de orde. Wie zegt trouwens dat Trebel wil vertrekken? Hij heeft zopas een sterk opgewaardeerd contract getekend. Adrien ligt heel goed in de groep en doet er alles aan om fit te geraken voor de play-offs. Zijn houding is correct. Nadat hij aan de zijde van Bayat RSCA-Eupen bijwoonde, heb ik hem wel gezegd dat dit niet zijn meest verstandige beslissing was. Maar voor de rest heb ik echt niets aan te merken op zijn gedrag", aldus Verschueren.

