Exclusief voor abonnees Na de wolf is ook de otter terug in Vlaanderen 08 januari 2020

Na de wolf is ook de otter opnieuw gesignaleerd in Vlaanderen. Natuurliefhebbers konden het dier spotten in de Durme in het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas, nadat eerder ook al exemplaren waren opgemerkt in de Scheldevallei. "Dit is de terugkomst van een wonderbaarlijke soort", klinkt het jubelend bij Natuurpunt. Hoeveel otters er momenteel in Vlaanderen leven, kan de natuurvereniging moeilijk inschatten. "Het gaat sowieso maar om enkele dieren, hooguit een tiental", weet expert Joris Everaert. De verbeterde waterkwaliteit, met een grotere aanwezigheid van vis, wordt als mogelijke verklaring gezien. De hoop leeft nu dat de otter zich gaat voortplanten. In opdracht van het Agentschap voor Natuur & Bos zal dit jaar een soortbeschermingsprogramma op Vlaams niveau worden opgemaakt. (SPK/YDS)

