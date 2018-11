Na de wereldtitel Karamelijs en nieuwe iPhone voor Derwael 07 november 2018

In het Errerahuis in Brussel had Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) gisteren zijn traditionele afspraak met Vlaamse sporters die dit jaar op het podium stonden in hun disciplines. Tachtig waren er uitgenodigd, een minderheid raakte op de huldiging, met als opvallendste verschijning: Nina Derwael, Europees en wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers. Met felrode lipstick op stond de 18-jarige gymnaste nog altijd na te genieten van haar historische prestatie. Het is voor haar rennen van het ene interview naar het andere. "Ik kan niet op alle aanvragen ingaan, het is kiezen", zei de Limburgse. "Al die belangstelling... ik raak er toch nog niet aan gewend."

