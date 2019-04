Na de verkeersleiders, de security: “Ze staken luchthaven kapot” Ken Standaert

02 april 2019

05u00 0 De Krant Net nu de verkeersleiders hun stakingsacties opgeschort hebben, dreigen de bewakingsagenten voor chaos te zorgen op de Belgische luchthavens. "Reizigers zullen hierdoor nog meer naar buitenlandse luchthavens trekken", waarschuwt transporteconoom Eddy Van de Voorde.

De luchthavenuitbaters vrezen chaos bij de start van de paasvakantie, nu de bewakingsagenten dreigen om vanaf zaterdag actie te voeren voor betere vergoedingen. "Voor de hoge werkdruk en de atypische uurroosters", klinkt het bij de socialistische vakbond. Alle vakbonden dienden een maand geleden al samen een stakingsaanzegging in waarbij ze meer loon vragen voor zaterdag-, zondag- en nachtwerk. Die stakingsaanzegging loopt pas vrijdag af, maar de voorstellen van de directies van onder meer Securitas en G4S voldoen niet aan de vakbondseisen. Donderdag is er nog een ultieme onderhandelingsronde, maar als daar niets uit de bus komt voor het veiligheidspersoneel dat zich bekommert om de bagage en de passagiers, zullen de vakbondsvertegenwoordigers van elke individuele luchthaven zelf beslissen welke acties ze voeren. Op de luchthaven van Zaventem wordt intussen aan verscheidene noodscenario's gewerkt om alle 80.000 verwachte passagiers alsnog tijdig door de nodige controles te loodsen.

Alleen handbagage

"Het is voor ons ook nog onduidelijk of er acties komen en of het zal gaan om prikacties of effectief het werk neerleggen", klinkt het bij Brussels Airport. "Als het dat laatste wordt tijdens de spitsuren, tussen 7 en 10 uur 's ochtends en tussen 15 en 19 uur 's avonds, zal de chaos compleet zijn. Bij prikacties zullen we passagiers vragen om bijvoorbeeld 3 uur op voorhand naar de luchthaven af te zakken, kunnen bepaalde vluchten prioritair behandeld worden of kan er geopteerd worden om mensen enkel met hun handbagage te laten vertrekken. Zodra het voor ons duidelijk is wat we kunnen verwachten, zullen we dat ook communiceren naar de reizigers. Maar natuurlijk hopen we dat het zover niet komt en dat er deze week nog een oplossing wordt gevonden."

Bananenrepubliek

"De opeenvolging van stakingen is onze luchtvaarteconomie aan het kapotmaken", waarschuwt transporteconoom Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen). "In oktober hadden we de bagage-afhandelaars van Aviapartner, daarna volgden de verkeersleiders bij skeyes. Telkens zijn het bepaalde vakbondsafgevaardigden die zich zowel intern als extern lijken te willen profileren, maar ze begrijpen niet hoe gevoelig de luchtvaart is voor dit soort stakingen. Onze luchthavens verliezen steeds meer reizigers aan Düsseldorf, Eindhoven en Rijsel, want ons imago is al fel besmeurd. Als er nu nog een nieuwe stakingsgolf volgt door de bewakingsagenten, zullen we internationaal nog meer vergeleken worden met een bananenrepubliek. Voor de buitenlandse reizigers maakt het niet uit wie staakt of waarom. Zij onthouden enkel dat Belgische luchthavens onbetrouwbaar zijn. Ik zie geen andere oplossingen dan wettelijk een minimale dienstverlening bij bepaalde luchthavendiensten te voorzien en de vakbonden om te vormen tot een rechtspersoon." Met dat laatste kunnen de touroperators en de luchthaven hun schade via de rechtbank verhalen op de vakbonden.