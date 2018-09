Na de tyfoon, de aardbeving weer doden en ravage in Japan 07 september 2018

00u00 0

Na de doortocht van tyfoon Jebi is Japan nu ook getroffen door een aardbeving. Op het noordelijke eiland Hokkaido werd een schok met een magnitude van 6,7 geregistreerd. Zeker negen mensen kwamen om het leven, terwijl nog eens 300 anderen gewond raakten. Er was ook sprake van tientallen vermisten. Mogelijk loopt de dodentol dus nog op. De schade aan de huizen op het eiland is aanzienlijk. Bovendien was er na de beving ook een aardverschuiving, waardoor een onbekend aantal inwoners hun woningen niet kunnen verlaten. Het hele eiland, waar meer dan 5 miljoen gezinnen wonen, zit zonder stroom. Wereldvoetbalbond FIFA besliste om de oefenmatch Japan-Chili - die normaal vandaag in de provinciehoofdstad van Hokkaido zou plaatsvinden - af te gelasten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN