Na de staking grote kuis

Na een woelige voormiddag is de staking bij de Gentse afvalintercommunale Ivago gisteren gebroken. Kort voor de middag reden de vuilniswagens weer uit. Ze gingen in spoedtempo de binnenstad schoonmaken, waar het vuilnis al sinds maandag stond te stinken op de stoep. Liefst 500.000 kilo was er intussen opgestapeld. Bedrijfsafval van horecazaken werd eerst opgeruimd, net als de straten waar vanavond de Patersholfeesten beginnen. Gisteren werd tot 22 uur doorgewerkt en ook zaterdag volgt een inhaalbeweging. Toch is van syndicale vrede geen sprake. "De socialistische vakbond is onder druk gezet door de politiek, en de directie heeft hun achterban omgekocht door 2 stakingsdagen gewoon te betalen", klinkt het teleurgesteld bij de liberale en christelijke vakbonden VSOA en ACV. "De staking is dan wel voorbij, de problemen zijn niet opgelost. Over enkele maanden staan we gegarandeerd weer aan de poorten." (VDS)

