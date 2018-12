Na de sportieve, nu de algemene hoogtepunten uit 2018 27 december 2018

In de laatste weken van het jaar vliegen de jaaroverzichten je om de oren. Gisteren kregen we op Eén al het eerste deel van het sportjaaroverzicht te zien, vanavond brengt VRT NWS haar algemene terugblik op 2018. Er wordt niet alleen ingezoomd op de buitenlandse hoofdrolspelers, met Donald Trump, Kim-Jong-un en Theresa May als vaste waarden. Ook de binnenlandse actualiteit komt aan bod. En als je het ons vraagt, zal dat binnenlandse deel door de gemeenteraadsverkiezingen en de val van de regering gedomineerd worden door de politieke gebeurtenissen van het najaar. (MVO)