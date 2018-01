Na de sneeuw komt de modder 23 januari 2018

Na weken van zware sneeuwval en acuut lawinegevaar hebben de wintersportlanden nu met een nieuw fenomeen te maken: modderstromen. In Champery, in het Zwitserse kanton Wallis, is de plaatselijke rivier buiten zijn oevers getreden, waardoor de smurrie het dorp overspoelde.

