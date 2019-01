Na de rellen in Sint-Truiden: "Zet stewards op fanbussen" 23 januari 2019

00u00 0

Het waren geen keitjes, maar hele klinkers die vrijdag tijdens de rellen rond de match STVV-Racing Genk door de ruiten van de Genkse supportersbussen vlogen in Sint-Truiden. Gisteren kwam de Limburgse beroepsfederatie voor autocarbedrijven dan ook in spoedberaad samen. "Stewards op bussen: dat is een eerste idee om verder uit te werken", zegt voorzitter Francis Paulussen. "We gaan een nationaal overleg organiseren samen met de nationale beroepsfederatie van autocarbedrijven, de Belgische voetbalbond en de verschillende overkoepelende supportersverenigingen. Busstewards die in permanente verbinding staan met de ordediensten kunnen een goede oplossing zijn." (DSS)