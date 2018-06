Na de Panamezen jagen Dries en Kevin nu ook vogels weg 21 juni 2018

0

Zaterdag jagen ze hopelijk de Tunesische verdedigers schrik aan, maar in afwachting intimideren de vogelschrikexemplaren van onze Rode Duivels al de duiven op een maïsveld in Willebroek. Van Kevin De Bruyne tot Dries Mertens: de poppen werden zo goed mogelijk nagemaakt, en kregen het juiste rugnummer. "We volgen dezelfde opstelling als de bondscoach. Ik maak de kapsels na met pruiken en verf. Al moet ik Mertens z'n blonde coupe nog aanpassen", lacht groentekweekster Els Verhasselt. Opvallend: ook Radja Nainggolan is erbij - al staat hij in jeans te supporteren aan de kant. Els moet wel toegeven dat de houtduiven minder schrik hebben van de Duivels dan gehoopt. "Na één dag waren ze niet meer onder de indruk. Dus staan ze er nu vooral als aanmoediging." (EDT)

