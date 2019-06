Exclusief voor abonnees Na de ochtend- en avondmens, nu ook 'dutter' en 'namiddagmens' 20 juni 2019

Ochtend- en avondmensen kenden we al, maar nu blijken nog twee andere soorten rond te lopen: het 'dutterstype' en het 'namiddagtype'. Dat wijst nieuw wetenschappelijk onderzoek van de VUB, het Brusselse Brugmann-ziekenhuis en de Russian Academy of Sciences uit. Op basis van een grootschalige bevraging over slaapgewoontes en het niveau van slaperigheid doorheen de dag, konden de vorsers deze vier types onderscheiden.

