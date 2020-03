Exclusief voor abonnees Na de Megxit: de Meghanmorfose 10 maart 2020

Het is niet omdat Meghan Markle en manlief Harry het Britse koningshuis de rug toegekeerd hebben dat de Britse tabloids in slaap zijn gevallen - integendeel. Hun camera's spotten de afgelopen weken, sinds de Megxit, iets opvallends: sinds de gewezen hertogin van Sussex niet langer deel uitmaakt van de koninklijke familie, heeft ze ook haar kleerkast grondig gewijzigd. Na de Megxit is er nu dus de 'Meghanmorfose'. Geen beige jurken tot onder de knie, keurige rolkraagjes of andere sobere outfits meer - zoals het een royal betaamde. In stijl afscheid nemen van de Britten doet Meghan knallend en op z'n Hollywoods. Zaterdag verscheen ze van kop tot teen in het vuurrood. Een paar dagen daarvoor hees ze zichzelf al in een nauwsluitende turquoise jurk van Victoria Beckham, telkens mét opvallende make-up. Want die metamorfose, dat is opvallende lippenstift en 'smokey eyes' inclusief. (BCL)

