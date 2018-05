Na de lava, giftige 'laze' 22 mei 2018

De hete lavastromen van de uitgebarsten vulkaan Kilauea hebben de Stille Oceaan bereikt en dat brengt een nieuw gevaar met zich mee. Als de lava in contact komt met het koude water, ontstaat giftige 'laze' - een samentrekking van 'lava' en 'haze' (nevel). Het gaat om een bijtend product, waarbij zoutzuurgas en vulkanische gasdeeltjes in de lucht terechtkomen. Het product kan irritatie veroorzaken aan de longen, de ogen en de huid. Bij een uitbarsting in 2000 kwamen twee mensen om het leven door de lavanevel. Inwoners krijgen de raad om zo ver mogelijk weg te blijven van de 'laze'.

