Na de jacuzzi-heisa: alweer koude douche voor veel Aldi-klanten 18 juni 2020

00u00 0

Vier dagen nadat Aldi stuntte met een opblaasbare jacuzzi voor een spotprijs, pakte de keten gisteren opnieuw uit met een zomerse promo: een opbouwzwembad met een diameter van 3,5 meter voor amper 119 euro. Opnieuw waren de gegadigden talrijk en opnieuw volgde het aanbod niet (overal). Zo had het filiaal in Korbeek-Lo slechts acht exemplaren in de aanbieding - in luttele minuten gingen ze de deur uit. In Tienen waagde Kathleen Vandersteen (45) haar kans. Enkele dagen geleden was ze net te laat om zo'n gegeerde jacuzzi mee naar huis te nemen, en daarom was ze nu nog wat vroeger op post. Met succes, want zij kon een zwembad bemachtigen. "Mijn zoon van 14 kan nu wel heerlijk in de tuin plonzen." Anders was het in Aldi Destelbergen. Daar had men twintig zwembaden in de aanbieding, wat voldoende was voor de vijftien mensen die vroeg uit de veren waren om er eentje te bemachtigen. Het laatste exemplaar ging er iets na 9 uur over de toonbank. (KBG/JSL)

