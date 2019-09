Exclusief voor abonnees Na de ijzertijd, het 'plastic tijdperk' 06 september 2019

In een ver verleden hadden we al de steen-, brons- en ijzertijd, en nu zijn we in het plastic tijdperk beland. Wetenschappers hebben dankzij fossielenonderzoek vastgesteld dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de aanwezigheid van plastic in de oceanen exponentieel is toegenomen: om de 15 jaar vond een verdubbeling plaats. "Het is beangstigend dat onze generaties zullen herinnerd worden als het plastic tijdperk", zegt oceanograaf Jennifer Brandon. De universiteit van Californië stelde vast dat er tegen 2010 tien keer zoveel plastic in het sediment van het bekken van Santa Barbara werd achtergelaten dan vóór WO II. De studie was de eerste die de accumulatie van plastic op één plek onderzocht. Indien de trend zich doorzet, weegt tegen 2050 het plastic in onze oceanen meer dan alle vissen samen.

