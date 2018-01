Na de hashtag, de handtas #MeToo 29 januari 2018

Ook op de Modeweek van Rome is er geen ontsnappen aan #MeToo. Maison Gattinoni borduurde de hashtag tegen grensoverschrijdend gedrag samen met slogans als #wedoittogether en #timesup in gouden letters op zijn handtassen en kledingstukken. De collectie is "een hommage aan de moedige vrouwen die durven te rebelleren", aldus ontwerper Guillermo Mariotto. "Ik ben dol op vrouwen, ik leef en creëer voor hen. Ik weiger te aanvaarden dat zij mishandeld kunnen worden."

