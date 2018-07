Na de Gentse Feesten: met mama om verloren sleutel 25 juli 2018

00u00 0

Nog 150 van de 373 gevonden voorwerpen op de Gentse Feesten wachten nog op hun eigenaars in het politiecommissariaat Ekkergem. Het meest opvallende voorwerp dat dit jaar werd binnengebracht bij de politie, was het statief van een cameraman van VTM die zijn materiaal na het Te Deum had laten staan. Daarnaast vonden negen kinderen hun ouders terug dankzij de politie en werd een hond herenigd met zijn baasje. Maar feestvierders verloren vooral de gebruikelijke voorwerpen. "Nu liggen hier nog identiteitskaarten, handtassen, rugzakken, sleutels...", duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Daaronder hebben we ook een hoop autosleutels liggen, dus vraag me niet hoe de eigenaars thuis zijn geraakt", lacht hij. "Voor de feestvierders hun spullen hier terug komen ophalen, zijn ze gewoonlijk alweer nuchter. Velen van hen hebben zelfs hun moeder mee!" (WSG)

