Na de Flixbus, met de Flixtrein naar Parijs 20 juni 2019

00u00 0

Het hippe FlixBus valt met een goedkope FlixTrain nu ook de Thalys aan. De Duitse privémaatschappij FlixTrain, een treinafdeling van de populaire vervoersreus, wil vanaf 2021 zeven maal per dag tussen Brussel en Parijs sporen. Een ticketje zal in verhouding met de snellere en luxueuzere Thalys 'spotgoedkoop' zijn. FlixTrain wil zijn felgroene treinen op Parijs vanuit vijf bestemmingen laten rijden: Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux en Brussel. Een rit tussen Brussel-Noord en Paris-Nord zal wel trager gaan dan met de Thalys: een enkele rit zal ongeveer 3 uur duren. De Thalys doet er 1u22 over. Thalys heeft met haar lagekostentrein IZY al het antwoord op FlixTrain klaar. Een rit met IZY, die dubbel zo lang als de Thalys onderweg is, kost maar 19 euro - 15 euro voor wie tevreden is met een klapstoeltje. (SPK)

