Na de festivals ook slimme polsbandjes in voetbalstadions 20 augustus 2018

Op moderne festivals zijn ze al een tijdje ingeburgerd, maar ook in het voetbal gaan ze meer en meer werken met slimme polsbandjes. Het bedrijf Playpass heeft na een contract met KV Mechelen ook met Anderlecht een deal gesloten om hun abonnees via een bandje eten en drinken cashloos te laten bestellen. Dat schrijft 'De Tijd'. Het bandje is gekoppeld aan een bankkaart en laat dus toe om te betalen zonder cash of jetons. Voordeel is dat het wachtrijen kan verkorten, maar het zou er ook toe leiden dat gebruikers zo'n 15 tot 30 procent meer uitgeven. (SSB)