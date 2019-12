Exclusief voor abonnees Na de Croky Cup en de Jupiler Pro League, tijd voor... DE CHAMPIONS LEAGUE Maarten Vandevoordt (17) 10 december 2019

Het gaat hárd. Een week geleden verdedigde hij het Genkse doel in de bekermatch op Antwerp. Zaterdag in de competitie tegen Cercle behield hij zijn plek. En vanavond staat Maarten Vandevoordt onder de lat in Napels. Zo wordt hij op zijn 17de meteen de jongste doelman aller tijden in de Champions League. Vandevoordt is het zoveelste product van de Genkse keepersfabriek.

