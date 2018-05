Na de coachwissel met haar vriend: "Goede beslissing van Robbe en mij" 24 mei 2018

Opvallend beeld gisteren op de Kim Clijsters Academy. Terwijl Elise Mertens haar laatste balletjes sloeg met coach Rick Vleeshouwers stond op de baan daarachter haar vriend Robbe Ceyssens les te geven aan een roedel jonge tennisbeloftes. "Robbe en ik hebben samen die beslissing genomen om als coach en speelster uit elkaar te gaan en dat was beter voor onze privésituatie. Met Rick is er een goede klik en ik ken hem natuurlijk al van vroeger. Robbe mist het circuit wel een beetje, hij houdt van tennis en heeft er de sfeer opgesnoven. Hij geeft hier op de academie les aan twee meisjes met wie hij ook verder wil geraken. Robbe is tijdens Roland Garros zelf weg met één van die meisjes op toernooi dus zal ik heel ver moeten geraken in Parijs vooraleer hij naar daar zal komen." (FDW)

