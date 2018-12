Na de baby, nu de trouw 'Temptation'-Herbert vraagt Jolien ten huwelijk op kerstfeest 26 december 2018

Nadat 'Temptation Island'-deelnemers Herbert (24) en Jolien (25) vorige maand met trots hun zoontje Emilio voorstelden, heeft het koppel opnieuw goed nieuws: ze gaan trouwen. Dat meldt het pas verloofde paar op Instagram met een video van het aanzoek. Op de beelden is te zien hoe Herbert tijdens het kerstfeest op de knie gaat voor zijn Jolien. Tussen de tranen en het kussen door horen we een volmondige 'ja'. "Na de geboorte van Emilio is dit het mooiste kerstgeschenk ooit", aldus Jolien.

