Na de auto, de grasmaaier en de stofzuiger: de zelfrijdende koffer

Balanceren met uw koffer in de ene hand en uw boorddocumenten, koffie en smartphone in de andere hand: binnenkort is het verleden tijd. Op technologiebeurs CES in Las Vegas werd immers de 'zelfrijdende koffer' voorgesteld: een valies die zijn eigenaar overal volgt. Het ding kan tot 11 km per uur rijden en ontwijkt obstakels onderweg. "Hoe snel u ook stapt, de koffer zal u volgen. Als u vertraagt, vertraagt hij. Als u stopt, hij ook. Het doel is uiteraard om de handen vrij te hebben", zegt Maximillian Kovtun van Travelmate, de Amerikaanse start-up die het ding ontwierp. De koffer wordt bediend met de smartphone. De technologie is dezelfde als diegene die gebruikt wordt bij zelfrijdende auto's. Travelmate verwacht om de koffer volgende maand op de markt te kunnen brengen.

