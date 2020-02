Exclusief voor abonnees Na Ciara komt Dennis: "Weekend wordt winderig" 12 februari 2020

Terwijl we amper bekomen zijn van storm Ciara is haar opvolger al in de maak boven de Atlantische Oceaan. Dennis zou vrijdag voor de kust van Canada ontstaan en dan koers zetten richting Europa. Verwacht wordt dat hij zondag of maandag ons land bereikt. Of het daadwerkelijk tot een officiële storm komt, valt nog af te wachten. "Dan moet er een windsnelheid van 9 beaufort of meer gemeten worden. Als die beperkt blijft tot 8 beaufort, spreken we van stormachtig weer", zegt KMI-weerman David Dehenauw. "We kunnen wel al zeggen dat het weekend vrijwel zeker zeer winderig wordt. We zullen zondag en/of maandag wellicht opnieuw te maken krijgen met rukwinden van 90 kilometer per uur of zelfs meer."