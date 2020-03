Exclusief voor abonnees Na brand Umicore: "Meld je aan bij BE-Alert" 04 maart 2020

00u00 0

De brandweer van Antwerpen roept iedereen op om zich aan te melden bij BE-Alert. Via deze weg worden mensen per sms verwittigd wanneer zich een noodsituatie in de buurt voordoet. De oproep komt er na de brand bij het metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken van maandag. Buurtbewoners hadden toen kritiek op de communicatie: sommigen hoorden pas na twee uur van de politie dat ze ramen en deuren gesloten moesten houden. Volgens de hulpdiensten werd er info verstrekt via sociale media en het Buurt Informatie Netwerk. De beste manier om snel op de hoogte te zijn is volgens politie en brandweer evenwel een aanmelding via de website van BE-Alert: daar kan je specifiek opgeven voor welke adressen en voor welke situaties je verwittigd wil worden.

Aanbieding loopt nog 01 dag 18 uren 33 minuten 06 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode