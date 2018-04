Na Boonen: ook Jurgen Van den Broeck wil racen 20 april 2018

Racen op een circuit met een professionele autopiloot aan zijn zijde. Het stond al even op de bucketlist van Jurgen Van den Broeck (35), sinds kort met wielerpensioen, maar na gisteren mag er een streep door. Dankzij deze krant mocht de voormalige ronderenner samen met Anthony Kumpen het circuit van Mettet op tijdens een testdag in het kader van de Volkswagen Fun Cup. Een unieke ervaring, die smaakt naar meer. "Het is niet dat ik me er zoals Tom Boonen op wil toeleggen, maar zelf eens écht deelnemen aan zo'n Fun Cup-manche zie ik wel zitten", aldus Van den Broeck na afloop. "Het was trouwens een hele eer om door iemand als Anthony Kumpen gecoacht te worden vandaag. Dit is toch wel een jongensdroom die uitgekomen is." (MGA)

