Na Boerenbond, Unizo, Bouwunie... Ook NSZ vecht bijkluswet aan 07 juli 2018

Na de Boerenbond, de Bouwunie en Unizo trekt ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) naar het Grondwettelijk Hof om de bijkluswet aan te vechten. De Kamer keurde donderdag de bewuste maatregel uit het zomerakkoord goed. Wie minstens vier vijfde werkt, zelfstandige of gepensioneerd is, kan door de maatregel binnenkort tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. NSZ hoopte tevergeefs nog dat het parlement de lijst zou beperken tot sectoren die niet in concurrentie gaan met de zelfstandigen, zegt de voorzitster. "Dit mogen we niet laten gebeuren, dit is er echt over. Het is een schending van het gelijkheidsbeginsel en oneerlijke concurrentie", zegt voorzitster Christine Mattheeuws. Of NSZ zelf een zaak opstart of samen met andere organisaties wordt de komende dagen bekeken.

