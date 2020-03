Exclusief voor abonnees Na bijna zes jaar wachten eindelijk getrouwd 07 maart 2020

Met een das van Elvis Presley. Zo stapte Michel Van Eyck (53) uit Turnhout gistermiddag in het huwelijksbootje met de Braziliaanse Elisabete Santos Lacerde (39). Het koppel leerde elkaar in 2014 kennen bij het graf van The King, in het Amerikaanse Memphis. De vonk sloeg meteen over, en nadat Elisabete een paar keer naar België was gereisd, vroeg Michel haar ten huwelijk. Dat werd echter geweigerd wegens vermoedens van een schijnhuwelijk. Drie jaar lang mocht Elisabete ons land niet in.

