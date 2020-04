Exclusief voor abonnees Na beslissing Nationale Veiligheidsraad: de één ontkurkt champagne, de anderen wachten (nog altijd) af Marc Coppens en Sven Ponsaerts

16 april 2020

05u00 1 De Krant Van een versoepeling van de maatregelen voor bedrijven, handelszaken, horeca en scholen is er voorlopig geen sprake. Minstens tot maandag 4 mei verandert er weinig of niks. Enige uitzondering: de tuincentra en doe-het-zelfzaken. Zij mogen opnieuw open, en dus knalden de champagnekurken er gisteren zelfs even. Voor de meeste anderen blijft er vooral veel onduidelijkheid. “We willen stilaan de uitgang van de tunnel kunnen zien.”



David Van Uytsel, zaakvoerder tuincentrum Kontich: “Zó blij dat we weer klanten mogen ontvangen”

In het tuincentrum Van Uytsel in Kontich werd gisteren een flesje champagne ontkurkt op het goede nieuws van de Nationale Veiligheidsraad. "We kregen de laatste dagen veel berichtjes van klanten die hoopten dat we weldra weer konden opengaan. En dat werd tijd, want we leden tot nu toe al een omzetverlies van 2 miljoen euro", zegt medezaakvoerder David Van Uytsel.

"Twee weken geleden openden we een webshop om de schade te beperken. Elke dag konden we met drie bestelwagens aan honderd adressen leveren. Zo hebben we de economische werkloosheid kunnen beperken: alle vast ingeschreven werknemers konden aan de slag blijven, alleen voor de interims lukte dat niet. Maar zo'n webshop is het toch niet helemaal: mensen maken meestal hun keuze door rond te wandelen in het tuincentrum. Dat van ons is 15.000 vierkante meter groot."

"We zijn heel blij dat we weer klanten kunnen ontvangen. Pasen hebben we moeten missen, maar met 1 mei en Moederdag hebben we weer enkele topdagen in het vooruitzicht. Uiteraard zorgen we ervoor dat alles volgens de regels verloopt: niet te veel klanten in één keer, een medewerker die de klanten naar binnen leidt en een andere die de karretjes ontsmet. Vermits ook de doe-het-zelfzaken open mogen, ga ik ervan uit dat we ook decoratie mogen verkopen, al denk ik dat de tuinliefhebbers vooral zullen komen voor geraniums, kruiden en groenteplantjes.”

Wouter Torfs, CEO Schoenen Torfs: “Waarom kan voor de retail niet wat voor tuincentra wel kan?”

Voor de meeste handelszaken blijft alles nog hetzelfde. En dus blijven ook de 76 winkels van schoenenketen Torfs gesloten. “Ik stel me een beetje de vraag of in de retail niet dezelfde regeling als voor de tuincentra mogelijk was geweest, met slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk in de winkel”, reageert CEO Wouter Torfs. “Dat men de shoppingcentra en drukke winkelstraten nog niet opent, oké. Maar elders...” Torfs benadrukt dat de volksgezondheid vanzelfsprekend primeert, maar kan toch niet helemaal verstoppen dat de wekenlange sluiting begint te wringen. “Natuurlijk hadden we als winkeliers graag enig perspectief op een heropening gekregen. Nu blijft de onduidelijkheid.” Al was een eerdere heropening wel een meevaller geweest, bekent Torfs, baas van 600 personeelsleden. “Zelf hielden we in onze prognose altijd al rekening met een sluiting tot half mei.” In afwachting van een versoepeling voor de handelszaken kan ook de schoenenketen weinig meer dan haar eigen heropstartplan finaliseren, met daarin mondmaskers, alcoholgel en handschoenen voor de medewerkers, en kuchschermen aan de kassa’s. “En we blijven natuurlijk focussen op de webshop. Die is ondertussen al goed voor zo’n 40% van de omzet. Positief. Maar de overige 60% missen we wel nog steeds.”

Tomas De Wilde, directeur Oscar Romero College Dendermonde: "Niet voor álle vakken examens"

Een beslissing over de scholen is er voorlopig nog niet. Mogelijk wordt volgende week duidelijk hoe het verder moet. "Dat is geen verrassing", zegt Tomas De Wilde, directeur van het Oscar Romero College in Dendermonde, waar 3.000 leerlingen secundair onderwijs volgen. "Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) had gevraagd om tot en met de paasvakantie alleen herhalingen te geven. Die fase zijn we nu voorbij. We gaan volop inzetten op nieuwe leerstof, het zogenaamde 'preteaching'. Alleen moeten we nu zien hoe we dat precies gaan invullen. Wij hebben al overleg gehad met de vakgroepen en hebben hierover morgen een digitaal directiecomité. Een mogelijkheid is dat alleen voor hoofdvakken les wordt gegeven, en voor de kleine vakken enkel taken en opdrachten. De minister heeft gevraagd om het lesgeven tot vier uur per dag te beperken." Overigens liet de overheid al uitschijnen dat de heropening van de scholen maar heel geleidelijk zal gebeuren, wat de vraag oproept: hoe moet het straks met de examens? "In de bso-richtingen worden geen examens georganiseerd, maar voor aso en tso is dat anders. Feit is dat we niet voor álle vakken examens zullen afnemen; het is vooral belangrijk om zolang mogelijk les te geven. Ten slotte zijn we druk bezig met het zoeken naar laptops voor leerlingen die er thuis geen hebben, zodat ook zij alle kansen krijgen om de nieuwe leerstof onder de knie te krijgen."

Wim Van der Borght, uitbater van 18 horecazaken: “Onduidelijkheid begint slopend te worden”

Net als het Verbond van Belgische Ondernemingen vraagt ook de horeca dat er snel een duidelijke exitstrategie is, maar die kwam er gisteren ook voor hen nog niet. “De onduidelijkheid begint slopend te worden”, zegt de Antwerpse horeca-ondernemer Wim Van der Borght. Hij is uitbater van achttien zaken: tien restaurants en bars, vier discotheken en even veel evenementenlocaties.

“We willen ons best schikken naar wat de virologen nodig achten, maar de overheid moet wel een uitzicht creëren. Duurt de verplichte sluiting nog negen weken, het zij zo. Maar we willen wel stilaan de uitgang van de tunnel kunnen zien. Men moet ook naar de economische kost kijken. Het is belangrijk dat men nú over het afschakelscenario begint te discussiëren.” Want het wordt stilaan dringend, weet Van der Borght, die 250 personeelsleden heeft. “Wij waren de eersten die sloten. Onze sector is er bovendien één met flinterdunne marges, en dus maar weinig buffer. De meeste horecazaken leven op krediet van hun leveranciers. Facturen uit maart dienen nu stilaan betaald te worden, maar er komt niks binnen. De kunstmatige kredietlijn raakt dus opgedroogd.”

Van der Borght pleit voor een gefaseerde en slimme heropstart, met de eerste weken maximaal een halve bezetting. “Je mag de horeca ook niet in zijn geheel bekijken: de 16- tot 30-jarigen in mijn discotheken zijn niet even vatbaar voor het virus als de veelal oudere gasten in onze restaurants. Toch gelden nog overal dezelfde maatregelen.”

