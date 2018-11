Na bedreigingen aan Macron Franse politie arresteert zes extremisten 07 november 2018

Een aanslag op de Franse president Emmanuel Macron is mogelijk vermeden. De Franse politie heeft gisteren immers zes mensen opgepakt die die aanslag zouden voorbereiden. De zes - vijf mannen en een vrouw - zouden banden hebben met extreemrechts. Hun arrestatie kwam er in het kader van een onderzoek naar bedreigingen aan Macron. Wat ze precies van plan waren, is nog vaag. Het plan zou ook nog in een beginstadium hebben verkeerd. In een interview in de Franse krant 'Le Courrier Picard' waarschuwde Macron dit weekend nog voor de dreiging van extreemrechts in Europa. "Toegeeflijkheid in de jaren 30 heeft de weg geopend voor de opkomst van Hitler en Mussolini", klonk het. (SPK)