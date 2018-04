Na 'Babylonische vliegenplaag' krijgt Chris Dusauchoit volgend jaar... een brandnetelplaag 09 april 2018

Chris Dusauchoit heeft dit weekend op Twitter herhaaldelijk uitgehaald naar zijn buurman, die kalveren kweekt. "Voor de derde keer in minder dan twee jaar tijd is mijn tuin ondergelopen met kalvermest van het bedrijf naast de deur", fulmineerde de presentator, vooral bekend van 'Dieren in nesten'. Daardoor is de buurt in Sint-Pieters-Rode vaak vergeven van de ratten en de vliegen. Die laatsten komen natuurlijk af op de mest die in de tuin van Dusauchoit en de nabijgelegen velden loopt. "De vliegen zitten met dertig op je koffiezet, ze zitten op je bord, ze zitten op je confituur. Ik heb wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd." Een "Babylonische vliegenplaag", noemt hij het. En volgens Natuurpunt is het einde van de ellende nog niet in zicht. "De mest zal ervoor zorgen dat er veel stikstof in de grond terechtkomt", aldus Hendrik Moeremans. "Dusauchoit en de andere buurtbewoners zullen volgend jaar dus veel last hebben van brandnetels, want dat zijn stikstofminnende planten." De presentator zegt dat hij al talloze pv's heeft laten opstellen én dat de Vlaamse milieu-inspectie zijn buurman de hand boven het hoofd houdt. Op die beschuldiging van corruptie wou Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, niet ingaan. Haar woordvoerster zei enkel dat de milieu-inspectie een onafhankelijke instantie is en dat de minister gevraagd heeft om de zaak opnieuw te bekijken. (LVB/SVDL)

