Na Armstrong komt ook Ullrich naar Vlaanderen 27 januari 2018

Niet alleen Lance Armstrong zakt dit jaar af naar Vlaanderen, ook zijn sportieve rivaal van weleer én Tourwinnaar van 1997 Jan Ullrich doet dat. Weliswaar niet ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen, wel tijdens de Ronde van Frankrijk. Op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, fietst 'Der Jan' in Geraardsbergen voor de Stichting Tegen Kanker, samen met zijn ex-ploegleider en -mentor Rudy Pevenage en negentien andere (voormalige) wielervedetten. In die zin zal de komst van dopingzondaar Ullrich ook veel minder deining veroorzaken dan die van Armstrong. Verderop in deze krant vertelt Pevenage over zijn grote droom: "Jan en Lance ooit samen een koers laten rijden voor het goede doel." (JDK)